Соловій неоднозначно висловилася про Пивоварова і зізналась, як не з власної волі випустила з ним дует

Українська співачка Христина Соловій неоднозначно висловилася про виконавця Артема Пивоварова.

Зокрема, в ефірі "Нашого радіо" ведучий Андрій Чорновол поцікавився в артистки, чи хотіла б вона випустити дуетний трек із Пивоваровим. На що Соловій відповіла, що в них є спільна композиція, яку вони заспівали спеціально для мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Однак виявилося, що трек був записаний не за бажанням співачки. Саме таку вимогу поставили продюсери мультфільму.

"Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму "Мавка. Лісова пісня", - прокоментувала артистка.

Ба більше, Христина Соловій ще й неоднозначно висловилася про Пивоварова, зазначивши, що до нього є чимало запитань, однак яких саме – артистка не уточнила.

"А до Артема є багато запитань", - додала виконавиця.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій зізналась, в яких стосунках залишилася з письменником Сергієм Жаданом після розриву. Також виконавиця поділилася, чи спілкується з колишніми обранцями.

Христина Соловій висловилася про те, як її пісні потрапили на російські платформи

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