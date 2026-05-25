Соловій підколола Єфросиніну після заяв про їхню дружбу і розкрила своїх справжніх подруг-артисток

Маша Єфросиніна та Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій, яка раніше розсекретила стосунки з військовим, зізналась, з ким із відомих артисток друже, та підколола ведучу Машу Єфосиніну.

Знаменитість розповіла, з ким із шоубізнесу в неї теплі стосунки. Своєю близькою подругою Христина Соловій може назвати гумористку Лєру Мандзюк. Співачка на проєкті «Ближче до зірок» говорить, що їх об’єднала любов до подорожей. Окрім того, за словами артистки, вони чудово доповнюють одна одну, оскільки в них різний темперамент.

«Ми почали нашу дружу з подорожей. Ми познайомились, і вона каже: „Соловій, я хочу з тобою до Парижа“. Я кажу, що не питання. Потім ми поїхали до Риму. Ми дуже доповнюємо одна одну. Лєра така, дуже раціональна і послідовна. Вона розсудлива. А я дуже легка, повітряна і грайлива. Ми цим обмінюємося і це дуже класний метч», — говорить артистка.

Також Христину Соловій поєднують близькі стосунки з колегою за сценою Іриною Білик. Співачка не приховує, що вони неабияк схожі і в них чимало чого спільного. Ба більше, навіть сама Ірина Білик говорила, що Христина Соловій нагадує їй її саму.

«Ми дуже схожі. У нас дуже багато спільного. Ми дружимо, ми дуже часто спілкуємося голосовими, вона надсилає мені фотографії, я їй. Вона дуже часто дає мені поради, їй дуже подобаються мої пісні», — ділиться співачка.

Також Христина Соловій підколола й Машу Єфросиніну. Раніше ведуча говорила, що в неї з’явилась подруга, яка надсилає їй квіти. Тоді користувачі припустили, що Маша має на увазі Христину, що вона й підтвердила. Проте сама ж артистка видала, що квітів не надсилала. Ба більше, Соловій не може назвати Єфросиніну своєю подругою, оскільки їх поєднують професійні стосунки.

«Я вперше чую про цю історію. Квіти не присилала. Ми добре спілкуємося, я погодилась виступити на її фестивалі. Ми маємо професійну комінукацію, навіть більше через менеджмент. Немає спільних тем для розмов і для дружби. На жаль чи на щастя, ми не дружимо», — зазначила співачка.

