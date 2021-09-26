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Соловій поділилася, чому не привітала свого продюсера Вакарчука із народженням первістка

Соловій поділилася, чому не привітала свого продюсера Вакарчука із народженням первістка

Також артистка пригадала, як невдало привітала зірку з днем народження.

Не так давно лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приголомшив розривом стосунків із Лялею Фонарьовою, а потім народженням первістка від іншої жінки.

У програмі "Світське життя" підопічна продюсера, співачка Христина Соловій зізналася, що не привітала наставника із поповненням та пояснила чому.

"Мені так соромно, але я ще не привітала його, хоча ми декілька разів бачилися. Ми коли бачимося, це ніби само собою розуміється, що я його вітаю, але я особисто цього не сказала, бо я дізналася це трішечки раніше, ніж це стало офіційно відомо. Я намагалася приховати, що я це знаю, а потім вже не пасувало", – зізналася виконавиця.

Також артистка пригадала, як невдало привітала Вакарчука з днем народження.

"Мені дуже подобається "Йду на дно" і я мала необережність записати кавер на день народження Святослава і привітати його такою піснею. Це було дуже недоречно. Мені про це ніхто не сказав. Але це просто моя одна з улюблених пісень", – поділилася вона.

Нагадаємо, не так давно Вакарчук зібрав на безкоштовному концерті "Океану Ельзи" 10 тисяч людей і прокоментував народження сина. Є інформація, що мамою хлопчика стала нова обраниця музиканта - 39 річна Євгенія Яцута, генеральна продюсерка українського продакшена.

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