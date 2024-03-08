Соловій та Єфросиніна покажуть, чим закінчилася їхня сварка, але за однієї умови

Співачка Христина Соловій та ведуча Маша Єфросиніна після того, як їхній публічний скандал став резонансним, вигадали використати сварку з користю.

Так, на сторінках в Instagram Соловій та Єфросиніна оголосили, що на прохання шанувальників, яким дуже цікаво, чим же закінчився їхній словесний “махач”, покажуть повну його версію. Але при цьому знаменитості поставили умови.

Так, ведуча та співачка оголосили збір в один мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці. Коли сума буде зібрана, зірки покажуть повну версію свого конфлікту:

“В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — Росія. Тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу. Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в Інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог. Картка для донатів: 5375411216561279”, - йдеться у повідомленні.

Христина Соловій та Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, конфлікт між Христиною Соловій і Машею Єфросиніною стався під час інтерв’ю співачки, яке вона давала ведучій. Так, Соловій сказала, що українці дуже толерантно ставляться до тих українських зірок, які роками "розмивали кордони" між Україною й Росією. Зокрема, зазначила співачка, це стосується й Єфросиніної і "на її руках кров українців". Своєю чергою, Маша відповіла, що Соловій - аутсайдерка українського шоубізнесу і лицемірка. Чим же закінчилася ця словесна перепалка, невідомо. Втім цей момент в інтерв’ю викликав неабиякий резонанс серед публіки. І вони почали вимагати повну версію сварки. Тож знамнеитості погодилися її показати, але лише якщо фани задонатять мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців. Наразі вже зібрано 217 тис грн.

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