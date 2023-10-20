Соловій та Жадан потрапили в скандал: Парафія св. Андрія у Львові вимагає видалити їхній кліп

Сьогодні, 20 жовтня, співачка Христина Соловій та музикант і соліст гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан випустили новий кліп на пісню "Серце".

Автором слів виступив Жадан, музику до треку написала Христина Соловій.

У кліпі виконавці, яким активно приписують роман і які лише натякають, що між ними є почуття, грають закохану пару. Також у відео присутня підтримка ЛГБТ-спільноти. У ролику є одностатеві пари, які цілуються на камеру.

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Робота вийшла доволі атмосферною, знімання відбувалися у Львові та у церкві св. Андрія Первозванного. Проте, щойно кліп побачив світ, як представники церкви св. Андрія Первозванного попросили Соловій та Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили" церкві:

"Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо!" – йдеться у заяві представників церкви св. Андрія Первозванного на Facebook.

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Христина Соловій та Сергій Жадан

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кліп досі є на офіційному YouTube-каналі гурту "Жадан і Собаки", а Христина Соловій і Сергій Жадан скандал навколо нової роботи поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, днями Христина Соловій повідомила, що після 10 років припинила співпрацю зі Святославом Вакарчуком і пояснила, чому.

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