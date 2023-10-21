Соловій та Жадан про свій кліп, знятий у храмі, і де є лесбійські поцілунки: "Церква – це метафора"

Співачка Христина Соловій та музикант Сергій Жадан вперше прокоментували свій кліп на трек "Серце", навколо якого розгорівся скандал.

Виконавці стали гостями шоу 20-23, де зазначили, що "жодного святотатства" у цій роботі не закладено. Програму знімали заздалегідь, ще до прем'єри відео. Тож Соловій і Жадан передбачили, що може виникнути багато галасу навколо кліпу.

Як зауважила Христина, ідея відео на пісню "Серце" повністю належить Жадану і вона знімає з себе всю відповідальність:

"Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі", - сказала Соловій.

Христина Соловій і Сергій Жадан

Своєю чергою Жадан зазначив, що у кліпі церква виступає метафорою:

"Кліп знімався так, в церкві, але знову ж таки, для нас у цьому не було нічого ані антикларикального, ані провокативного. Мені здається, церква там знову ж таки певна така метафора певної суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь загалом громадської думки", - пояснив Жадан.

"Ми б хотіли, щоб всі, хто дивиться це відео про це пам'ятали, що церква це метафора і жодного святотатства в цій роботі не закладено", - наголосили музиканти.

Нагадаємо, що днями світ побачив спільний кліп Христини Соловій та Сергія Жадана на трек "Серце". Відео знімали у Львові та церкві св. Андрія Первозванного. Після прем'єри відео представники церкви звернулися до музикантів з проханням видалити його з Мережі, назвавши роботу такою, що "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили" церкві.

Згодом отець Юрій записав звернення до Жадана і Соловій, у якому пояснив, що у відео присутня підтримка ЛГБТ-спільноти та одностатеві пари, чого церква не підтримує.

Читайте також: