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Соловій та Жадан про свій кліп, знятий у храмі, і де є лесбійські поцілунки: "Церква – це метафора"

Соловій та Жадан про свій кліп, знятий у храмі, і де є лесбійські поцілунки: "Церква – це метафора"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
2 хв
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Соловій та Жадан про свій кліп, знятий у храмі, і де є лесбійські поцілунки: "Церква – це метафора"

Христина Соловій і Сергій Жадан

Музиканти вперше прокоментували своє скандальне відео.

Співачка Христина Соловій та музикант Сергій Жадан вперше прокоментували свій кліп на трек "Серце", навколо якого розгорівся скандал.

Виконавці стали гостями шоу 20-23, де зазначили, що "жодного святотатства" у цій роботі не закладено. Програму знімали заздалегідь, ще до прем'єри відео. Тож Соловій і Жадан передбачили, що може виникнути багато галасу навколо кліпу.

Як зауважила Христина, ідея відео на пісню "Серце" повністю належить Жадану і вона знімає з себе всю відповідальність:

"Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі", - сказала Соловій.

Христина Соловій і Сергій Жадан / ©
Христина Соловій і Сергій Жадан

Своєю чергою Жадан зазначив, що у кліпі церква виступає метафорою:

"Кліп знімався так, в церкві, але знову ж таки, для нас у цьому не було нічого ані антикларикального, ані провокативного. Мені здається, церква там знову ж таки певна така метафора певної суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь загалом громадської думки", - пояснив Жадан.

"Ми б хотіли, щоб всі, хто дивиться це відео про це пам'ятали, що церква це метафора і жодного святотатства в цій роботі не закладено", - наголосили музиканти.

Нагадаємо, що днями світ побачив спільний кліп Христини Соловій та Сергія Жадана на трек "Серце". Відео знімали у Львові та церкві св. Андрія Первозванного. Після прем'єри відео представники церкви звернулися до музикантів з проханням видалити його з Мережі, назвавши роботу такою, що "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили" церкві.

Згодом отець Юрій записав звернення до Жадана і Соловій, у якому пояснив, що у відео присутня підтримка ЛГБТ-спільноти та одностатеві пари, чого церква не підтримує.

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Дата публікації
Перегляди
459
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