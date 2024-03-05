Соловій вперше зізналася, чому розірвала співпрацю з експродюсером Вакарчуком і висловилася про нього

Українська співачка Христина Соловій відверто пояснила, чому припинилася їхня творча співпраця з музикантом, лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Як повідомила зірка, скандалів зі Святославом Вакарчуком у неї не було і вона дуже вдячна своєму "хрещеному батьку". Втім, на думку Христини, іноді вона була необачною у деяких висловлюваннях, через що лідер "Океану Ельзи" тримає на експідопічну образу.

"Скандалів не було. Зараз мені некомфортно говорити, бо Святослав – закрита людина. Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну. Думаю, що це було від мене, на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи"… А хочу шукати себе. Думаю, це його образило", - зізналася знаменитість в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

До слова, Соловій пояснила, що в першу чергу їхня співпраця добігла кінця саме через закінчення терміну контракту. І додала, що Святослав був дуже закритою людиною, тому часом, їй було важко поладнати з ним:

"У нас немає причин насправді – закінчився контракт. Я чекала, коли він закінчиться. Я пішла з цієї співпраці повністю на своїх умовах. Всі права на мені. Це все, що я можу сказати. Я вважаю, що це справедливо. Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла при завершенні співпраці зі своїм продюсером", - додала співачка.

Христина Соловій та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Зазначимо, музикант Святослав Вакарчук протягом 10 років був продюсером Христини Соловій. Втім, їхня співпраця припинилася у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій вперше підтвердила чутки про те, що мала роман з одруженим письменником Сергієм Жаданом і пояснила, чому вони більше не разом.

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