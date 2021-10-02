Соловій - зривав концерт, за Огнєвіч гнався на вулиці: зірки, які стали жертвами фанатів

Нерідко прихильники переходять усі межі та завдають шкоди кумирам.

Українські зірки настільки талановиті та красиві, що буквально зводять з розуму своїх фанатів.

Втім, нерідко прихильники переходять усі межі та завдають шкоди кумирам, пояснюючи свої вчинки великою любов’ю або ж помстою за те, що вони ніколи не будуть разом.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку знаменитостей, які стали жертвами переслідувань своїх палких шанувальників.

Слава Камінська

instagram.com/babaslavka

Минулого року солістка дуету "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська приголомшила історією про маніяка та навіть показала його обличчя. Чоловік тривалий час не давав спокою артистці – приходив до її квартири, намагаючись передати якийсь конверт, їздив на концерти та погрожував. Прихильник запевняв, що перебував із зіркою у стосунках 9 років, і що її син Лео – це його дитина.

Камінська неодноразово зверталася до правоохоронних органів, але, на жаль, згідно із законодавством висунути йому обвинувачення вони не можуть.

Злата Огнєвіч

пресслужба Злати Огнєвіч

Схожа неприємність спіткала і співачку Злату Огнєвіч. Так, наприкінці лютого 2019-го на артистку напав невідомий чоловік біля її будинку у Києві. У цей момент разом з Огнєвіч був її водій, який захистив зірку від нападника. Виконавиця також зняла відео, де видно, як вона просить чоловіка не чіпати її, а він говорить "що ніколи в житті не залишить Злату у спокої і ніхто їй не допоможе".

Після інциденту чоловік продовжив стежити за зіркою. Зокрема, він чекав на співачку перед виходом на тренування та приходив на її концерти. Нападник переконаний, що Огнєвіч його дружина.

Jerry Heil

instagram.com/thejerryheil

А от співачці Jerry Heil через нав’язливого шанувальника навіть довелося шукати нове житло. Так, спершу артистка почала отримувати звичайні повідомлення про буденні справи. Втім, невдовзі чоловік надіслав виконавиці її адресу проживання та фото її балкону на 21 поверсі. Зірку так налякала ситуація, що вона одразу почала пакувати речі та переїхала до нової квартири.

Христина Соловій

instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій також стала жертвою горе-шанувальника. Чоловік переслідував, жахав та навіть зривав концерти зірки, блокуючи бронювання квитків. Фанат навіть вирахував, де артистка мешкає, і прийшов під її під’їзд. На щастя, тоді співачці вдалося від наполегливого прихильника заховатися в будинку. Кіберполіція зловмисника затримала. Ним виявився 24-річний харків’янин. Тепер йому загрожує до 6 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua підготував добірку голлівудських зірок, які знайшли своє кохання серед натовпу затятих фанів та одружилися з ними. Зокрема, другу половинку серед прихильників знайшли Ніколас Кейдж та Том Круз.

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