Соня Плакидюк перенесла операцію та показалася в лікарняній палаті: "Ціле літо хворію"

У фотографині проблеми зі здоров’ям. Однак раніше вона тримала це в таємниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Соня Плакидюк

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

Популярна українська фотографиня Соня Плакидюк змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Знаменитість неочікувано показалася в лікарні в палаті. Як повідомила Соня, наразі вона перебуває на лікарняному.

Прихильники одразу ж почали хвилюватися за фотографку. Знаменитість подякувала за підтримку. Соня Плакидюк говорить, що все літо мала проблеми зі здоров'ям і готувалася до операції. Щоправда, не розповідала про це раніше.

"Дякую вам всім велике за повідомлення. Хтось налякався, тому що я зрозуміла, що не дуже розповідала тут в сторіз, що в мене щось болить, що я взагалі ціле літо хворію і готувалась до операції", - говорить знаменитість.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

У подробиці Соня Плакидюк поки що не вдається. Фотографиня лиш говорить, що на відновлення в неї піде місяць, після чого вона знову зможе займатися улюбленою справою – робити знімки. Також знаменитість пожартувала, що вперше за 20 років не працює, тож для неї це своєрідний відпочинок.

"Лікар сказав, що за місяць зможу знову тримати камеру і знімати. Це офіційно моя перша "відпустка" за 20 років знімань, але зараз як відпочину!" – додала знаменитість.

Допис Соні Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

Допис Соні Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо перенесла операцію. Зірка Мережі також пояснила, чому їй знадобилося хірургічне втручання.

