Соня Плакидюк у червоному спідньому похизувалася своїми формами: "Шалена краса"

Цього разу фотографиня побула в ролі моделі.

Популярна українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк знає як зробити вдалий кадр.

А цього разу знаменитість вирішила і сама побути в ролі моделі. Зірка знялася у рекламі спіднього. На знімку, яким телеведуча поділилася у своєму Instagram, вона позувала у червоному комплекті білизни з мереживом. Плакидюк накинула халатик, зробила укладання, фірмовий макіяж та одягнула сріблясті аксесуари. Фотографиня похизувалася своїми формами.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Прихильники знаменитості не скупилися на приємні слова у коментарях.

Яка краса!

Ікона

Крихітко, ти вогонь

Шалена краса

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