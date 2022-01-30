Соня Плакидюк у червоному спідньому похизувалася своїми формами: "Шалена краса"

Цього разу фотографиня побула в ролі моделі.
Популярна українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк знає як зробити вдалий кадр.
А цього разу знаменитість вирішила і сама побути в ролі моделі. Зірка знялася у рекламі спіднього. На знімку, яким телеведуча поділилася у своєму Instagram, вона позувала у червоному комплекті білизни з мереживом. Плакидюк накинула халатик, зробила укладання, фірмовий макіяж та одягнула сріблясті аксесуари. Фотографиня похизувалася своїми формами.
Прихильники знаменитості не скупилися на приємні слова у коментарях.
- Яка краса!
- Ікона
- Крихітко, ти вогонь
- Шалена краса
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