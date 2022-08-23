Сопілкар Kalush Orchestra про рідних, які воювали: "Брат був поранений, знайомий втратив ноги"

Від початку війни України з Росією багато українців взяли до рук зброю та пішли захищати країну від російських окупантів.

Поки сопілкар гурту Kalush Orchestra – Тимофій Музичук – захищає країну на культурному фронті, його рідні – на передовій.

Так, рідний брат музиканта – військовий. Нині він служить у Київській області та час від часу виходить з Тимофієм на зв'язок. Щоправда, Музичук відповів, що Назар нині перебуває на навчаннях у військовій частині, а в гарячих точках він не був.

Фото: скріншот з відео

"Мій брат, Назар, зараз у Київській області. Зв'язок тримаємо, час від часу телефонуємо одне одному. Він перебуває зараз у себе там у частині. Тобто не на фронті. Каже, що в гарячих точках не був. Навчання у нього у військовій частині, він старший лейтенант", - поділився музикант в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Фото: скріншот з відео

А от троюрідний брат Тимофія, а також ще один його близький родич були на передових позиціях. Вони навіть отримали поранення на фронті та перебували на реабілітації.

Також у Музичука є товариш, який втратив на передовій обидві ноги. Нині він перебуває в Ізраїлі на лікуванні.

"Троюрідний брат був поранений, було кілька операцій. Із сусіднього села теж родич був поранений. Теж багато операцій переніс, а зараз вже вдома. Ще знайомий втратив дві ноги. Зараз він в Ізраїлі, йому потрібні протези", - поділився сопілкар.

Сопілкар Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/sopilkar

Та не лише від 24 лютого товариші Музичука воюють. Деякі знайомі музиканта служили ще 2014 року в АТО.

"Є ще знайомий, який ще 2014 року пішов до АТО. Там теж довга історія, але живий. Бо було багато поранень, операцій", - розповів музикант.

Нагадаємо, раніше Сашко Положинський, який понад три місяці служить в лавах ЗСУ, розповів, як починається ранок військового. Також музикант похизувався новим шевроном.

Читайте також: