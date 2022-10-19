Сопонару шокувала, що окупанти зробили з квартирою її подруги у Маріуполі: "Притон там влаштували"

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла, що російські військові зробили з квартирою її подруги.

Попри те, що знайома знаменитості тривалий час мешкає у Києві, вона мала дім у Маріуполі, який безжально знищували окупанти. Сама квартира подруги Ірини вціліла, утім росіяни її суттєво понівечили. За словами Сопонару, вона як побачила фото оселі, то була просто шокована. Акторка ніколи в житті не бачила такого безладу. Також Ірину шокувало, що окупанти навіть стелі у квартирі зірвали.

"У мене є приятелька – вона сама з Маріуполя, але живе в Києві. Вона надсилала фото квартири тієї понівеченої в Маріуполі. Її квартира вціліла, але всередині вони базувалися, жили. Притон вони там влаштували. Я такого срачу ніколи у своєму житті не бачила. Були зірвані стелі в квартирі. Я не розумію, як так можна? Чи вони хотіли їх зняти і відправити кудись до Мухосранська", - розповіла Ірина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також Сопонару поділилася, що окупанти повністю розграбували квартиру її приятельки. Російські військові забрали там майже все – навіть не гидували трусами та використаними зубними щітками.

"Це було дуже дивно. Розповідала всяке жахіття, що ложки, вилки і труси, які вони виносять, – це не перебільшена ситуація. Це абсолютна правда, коли вони виносять все взагалі. Нічим не гидують, і зубні щітки електронні теж виносять", - додала Сопонару.

Нагадаємо, нещодавно на шоу "Голос країни-12" жителька Маріуполя Юлія Курченкова розповіла, як її рідні виживали в окупованому місті. Вони постійно ховалися у підвалах без їжі та води. Рідним Юлії навіть доводилося топити сніг. Вони це робили задля того, аби мати бодай якусь воду.

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