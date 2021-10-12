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Спантеличена Лідія Таран прокоментувала потужний землетрус на Криті, де відпочиває

Спантеличена Лідія Таран прокоментувала потужний землетрус на Криті, де відпочиває

instagram.com/lidiyataran

На диво, телеведуча нічого не відчула.

Сьогодні на грецькому Криті стався потужний землетрус магнітудою 6,3 бала.

Саме зараз на острові відпочиває зірка каналу 1+1 Лідія Таран разом із донькою. В Instagram-stories знаменитість прокоментувала підземний поштовх, епіцентр якого був всього за 60 км від місця перебування телеведучої. На диво, вона та донька, які саме в той час гуляли в горах, нічого не відчули.

© instagram.com/lidiyataran
instagram.com/lidiyataran

"Фото по часу співпадає з часом землетрусу, епіцентр кілометрів 60 від нас… Ні я, ні Вася нічого не відчули! Як можна було не відчути 6!!! Балів???" – написала Лідія.

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