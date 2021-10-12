Спантеличена Лідія Таран прокоментувала потужний землетрус на Криті, де відпочиває

На диво, телеведуча нічого не відчула.

Сьогодні на грецькому Криті стався потужний землетрус магнітудою 6,3 бала.

Саме зараз на острові відпочиває зірка каналу 1+1 Лідія Таран разом із донькою. В Instagram-stories знаменитість прокоментувала підземний поштовх, епіцентр якого був всього за 60 км від місця перебування телеведучої. На диво, вона та донька, які саме в той час гуляли в горах, нічого не відчули.

instagram.com/lidiyataran

"Фото по часу співпадає з часом землетрусу, епіцентр кілометрів 60 від нас… Ні я, ні Вася нічого не відчули! Як можна було не відчути 6!!! Балів???" – написала Лідія.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання