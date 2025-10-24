Брітні Спірс / © Associated Press

Американську співачку Брітні Спірс помітили за небезпечним водінням після вечірки з друзями.

За інформацією інсайдерів, 43-річна артистка залишала ресторан у Лос-Анджелесі та сідала за кермо свого автомобіля, незважаючи на спроби оточуючих зупинити її. Один з очевидців зазначив, що Брітні майже збила подругу під час виїзду з парковки.

За словами свідків, зірка маневрує в протилежних смугах, включно з велодоріжкою, та небезпечно наближалася до інших машин. Коли співачка під’їхала до світлофора, вона також прийняла невідому речовину. Як пише RadarOnline, Брітні близько 20 хвилин намагалася відкрити ворота свого маєтку, доки її друг залишався в авто поруч.

"Вона кілька разів намагалася відкрити ворота і проїхати, але вони не відкривалися. Після двадцяти хвилин друг пішов, а Брітні ще десять хвилин намагалася потрапити додому і нарешті змогла", — розповіли в джерелі.

Як зазначають інсайдери, емоційний стан співачки серйозно постраждав після виходу книги її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна "You Thought You Kne". Книга містить різкі звинувачення проти Спірс, серед яких — вживання алкоголю та медикаментів під час вагітності, а також фізичні прояви агресії щодо їхнього сина Шона Престона.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс знову шокувала шанувальників несподіваною заявою про свої дивні публікації в Мережі. Співачка відверто розповіла, що спонукало її до таких відео та як вона сама сприймає власну поведінку в соцмережах.