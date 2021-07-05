Спітніла Анна Сєдокова без макіяжу показала пишні груди у крихітному топі

Артистка показала, який має вигляд після виснажливого тренування.

Співачка Анна Сєдокова сколихнула уяву користувачів знімком з тренування.

Так, попри спеку, артистка влаштувала пробіжку та не забула зробити селфі. На світлині, якою виконавиця поділилася у своєму Instagram, колишня солістка "ВІА Гри" постала ненафарбованою у крихітному топі та лосинах. Зірка сфотографувалася одразу після тренування, оскільки її бюст добряче спітнів.

instagram.com/annasedokova

У дописі Анна зізналася, що не любить біг, оскільки, їй нудно, а ще зірка не вірить у свої сили. Щойно Сєдокова приходить на стадіон, бачить його масштаби, то біжить максимум 100 метрів, розвертається та йде додому. Втім, цього разу співачка вирішила "обманути свій мозок".

"І не пішла на стадіон. Маленький баскетбольний корт не видався мені великою загрозою. Я вирішила пробігти навколо 10 кіл. І диво сталося! Я спокійній пробігла 10, потім ще 10 пройшла, потім ще 5 пробігла. Думаю якщо скласти, то як раз стадіон і вийшов. Ми часто здаємося, коли бачимо дуже велику мету. Велику суму грошей, скинуті 10 кг, народити трьох дітей за два роки. Але наш мозок хитрюга і іноді боягуз. Та й не видно йому так далеко. Розбирайте свої мрії та цілі по частинах. Схуднути на 1 кг. Правда ж не так страшно? Прочитати 2 глави книги (не цілу за день). Відмовитися від одного прийому їжі (не голодувати весь день). Так і правда простіше. Перевірено працює", – поділилася знаменитість.

Зі свого боку, користувачі написали, що мотивувати людей – одне з покликань Ані.

Нагадаємо, не так давно Анна Сєдокова у відвертому вбранні спричинила фурор в Мережі. Зірка показала ефектний кадр.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання