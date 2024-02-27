Співачці LP після її слів-вдячності росіянам за худі з триколором скасували концерт в Литві

У Литві скасували виступ американської співачки LP, справжнє ім'я якої Лора Перґоліцці, після того, як вона одягла худі з символікою РФ і подякувала за нього росіянам.

До слова, концерт артистки у Каунасі, Литва, мав відбутися 4 березня. Втім, після скандального ролику артистки, де вона висловила щиру прихильність російському фан-клубу, її світові фани почали протестувати проти концертів у Європі. Зокрема, попросили "викреслити Каунас і їхати до москви".

Тож, організатори 27 лютого оголосили про рішення скасувати запланований виступ LP в Литві, пише tv3.lt.

Співачка LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Так, реакція каунаської "Жальгіріс Арени", де було заплановано проведення концерту, не змусила себе чекати. Зокрема, вони висловили свою чітку проукраїнську позицію й зазначили, що не дадуть зіркам, які підтримують російську агресію, виступати у себе в країні.

"У "Каунас Жальгіріс Арени" є чітка громадянська позиція – ми рішуче підтримуємо Україну. Наша позиція залишається твердою – концерт має бути скасовано. Після підтвердження фактів ми разом з організаторами заходу "Medusa Concert" ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим вчинком ми хочемо привернути увагу LP та інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не будемо ігнорувати висловлювань на підтримку країни-агресора", - наголосив керівник відділу організації заходів "Жальгіріс Арени" Мантас Ведріцкас.

Співачка LP

Своєю чергою, організатор заходу "Medusa Concert" спочатку не планував скасовувати подію, адже вважав, що у скандальному ролику "LP не висловила жодної підтримки Росії", але згодом опублікував офіційний прес-реліз. У ньому висловлюються вибачення за таку поведінку від імені співачки і них самих:

"Ми хотіли б підкреслити, що Medusa Concert рішуче засуджує російську агресію і завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Відео, що з'явилося в Мережі, збентежило й обурило нас так само, як і інших людей у Литві. Вона ніколи не підтримувала країну-агресора і всією душею вболіває за українців. Про це вона сказала у своєму відео, опублікованому сьогодні ввечері після усвідомлення помилки. Тож, разом зі співачкою організатор концерту LP – Medusa Concert – приносить усім щирі вибачення за свою очевидну помилку та бажає Україні перемоги!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Рєпіна, відома за роллю Віри Іванівни у серіалі "Реальна містика" оскандалилася своїми пропагандистськими висловлюваннями.

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