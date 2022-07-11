Співачці Нетребко скасували концерт у Німеччині через її позицію щодо війни та зв'язки з Путіним

У німецькому місті Штутгарт 3 вересня мав відбутися сольний концерт російської оперної співачки Ганни Нетребко.
Утім, шоу виконавиці скасували.
А все тому, що у Ганни Нетребко двозначна позиція щодо війни в Україні. Зокрема, вона тривалий час мовчала про вторгнення Росії . Згодом Нетребко обережно засудила війну в Україні.
Окрім того, Ганна підтримувала тісні зв’язки з кремлівським диктатором – Путіним.
"У міністерстві фінансів Баден-Вюртемберг недвозначно заявили, що вони не потерплять, щоб Ганна Нетребко виступала там, допоки в Україні триває війна", - йдеться в повідомленні, пише Slippe Disc.
Зазначимо, місцевий уряд Штутгарту ще в березні вимагав від Ганни чітко показати свою позицію щодо війни в Україні. Утім, виконавиця затягнула з цим. Через це склалось враження, ніби Нетребко намагається "всидіти на двох стільцях".
Деякі театри Європи після того, як Ганна засудила війну, дозволили їй виступати. Та Штутгарту виявилося цього замало.
Читайте також: