Співачці Нетребко скасували концерт у Німеччині через її позицію щодо війни та зв'язки з Путіним

Утім, шоу виконавиці скасували.

А все тому, що у Ганни Нетребко двозначна позиція щодо війни в Україні. Зокрема, вона тривалий час мовчала про вторгнення Росії . Згодом Нетребко обережно засудила війну в Україні.

Фото: Anna Netrebko/Facebook

Окрім того, Ганна підтримувала тісні зв’язки з кремлівським диктатором – Путіним.

"У міністерстві фінансів Баден-Вюртемберг недвозначно заявили, що вони не потерплять, щоб Ганна Нетребко виступала там, допоки в Україні триває війна", - йдеться в повідомленні, пише Slippe Disc.

Фото: Anna Netrebko/Facebook

Зазначимо, місцевий уряд Штутгарту ще в березні вимагав від Ганни чітко показати свою позицію щодо війни в Україні. Утім, виконавиця затягнула з цим. Через це склалось враження, ніби Нетребко намагається "всидіти на двох стільцях".

Деякі театри Європи після того, як Ганна засудила війну, дозволили їй виступати. Та Штутгарту виявилося цього замало.

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