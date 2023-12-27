Співачці-зрадниці Анні Asti скасовують концерти в Росії через "голу вечірку"

Екссолістка дуету Artik & Asti Анна Asti, яка живе в Росії та мовчить про війну в Україні, опинилася під забороною в країні-агресорці.

Зокрема, скандальній виконавиці скасовують концерти в РФ. Як пишуть російські пропагандисти, Asti вже залишилася без новорічного корпоративу. Вона мала виступити в одному з московських клубів, однак її замінили іншим артистом. Скандальна співачка через скасування концерту втратила близько 70 тисяч доларів. Під питанням виступ виконавиці й на іншому новорічному корпоративі.

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

Загалом, концерти зрадниці в країні-агресорці почали скасовувати після того, як вона взяла участь у "голій вечірці" російської блогерки Насті Івлєєвої. Серед запрошених гостей було чимало путіністів – Кіркоров, Лоліта, Басков, Білан, Лазарєв та багато інших. Вони зібралися в одному з клубів РФ та у відвертих вбраннях розважалися.

Однак, російській владі це, вочевидь, не сподобалося. У РФ почали притягувати чи не кожного учасника вечірки до відповідальності. Тим часом гості заходу один поперед одного почали перепрошувати та каятися.

Анна Asti на скандальній вечірці в РФ

А от інша співачка-зрадниця Ані Лорак, на відміну від Анни Asti, по таким заходам не ходить. Тим не менш, нещодавно вона відзначилася іншим цинічним вчинком. У день обстрілу Києва скандальна виконавиця порозважалася з російською пропагандисткою, яка палко підтримує війну в Україні.

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