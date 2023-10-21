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Співачка Alyosha неочікувано змінила псевдонім і анонсувала концерт під новим ім'ям

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Співачка Alyosha неочікувано змінила псевдонім і анонсувала концерт під новим ім'ям

Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артистка виступить у Новому Роздолі.

Українська співачка Alyosha оголосила шанувальникам, що змінила псевдонім.

Відтепер артистка виступатиме під своїм справжнім ім'ям та прізвищем – Олена Тополя. Як відомо, Тополя – прізвище чоловіка виконавиці, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Дівоче прізвище Alyosha – Кучер. Втім, Олена вирішила розпочати нову сторінку у своїй творчості під прізвищем чоловіка.

Про зміни артистка розповіла на сторінці в Instagram. Співачка анонсувала концерт у Новому Роздолі вже сьогодні, 21 жовтня і виступить під псевдонімом Олена Тополя. Саме так вказано на афіші заходу.

Співачка Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Своєю чергою, фани з захватом сприйняли такі зміни в кар'єрі Олени, про що повідомили їй у коментарях:

  • Олена Тополя – це прекрасно!
  • Чудово бачити у вас на афіші Олена Тополя
  • Як вам личить це прізвище на афіші
  • Круто ім'я заграло! Молодці! Наче дорогоцінний камінець зодягнули в оправу

Як відомо, місяць тому співачка Alyosha оголосила, що хоче змінити свій псевдонім. Артистка зізналася, що позбутися старого сценічного ім'я їй неодноразово радили шанувальники. Тож разом з ними виконавиця й обирала, під яким іменем тепер виступатиме.

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