Співачка Alyosha неочікувано змінила псевдонім і анонсувала концерт під новим ім'ям

Українська співачка Alyosha оголосила шанувальникам, що змінила псевдонім.

Відтепер артистка виступатиме під своїм справжнім ім'ям та прізвищем – Олена Тополя. Як відомо, Тополя – прізвище чоловіка виконавиці, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Дівоче прізвище Alyosha – Кучер. Втім, Олена вирішила розпочати нову сторінку у своїй творчості під прізвищем чоловіка.

Про зміни артистка розповіла на сторінці в Instagram. Співачка анонсувала концерт у Новому Роздолі вже сьогодні, 21 жовтня і виступить під псевдонімом Олена Тополя. Саме так вказано на афіші заходу.

Співачка Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Своєю чергою, фани з захватом сприйняли такі зміни в кар'єрі Олени, про що повідомили їй у коментарях:

Олена Тополя – це прекрасно!

Чудово бачити у вас на афіші Олена Тополя

Як вам личить це прізвище на афіші

Круто ім'я заграло! Молодці! Наче дорогоцінний камінець зодягнули в оправу

Як відомо, місяць тому співачка Alyosha оголосила, що хоче змінити свій псевдонім. Артистка зізналася, що позбутися старого сценічного ім'я їй неодноразово радили шанувальники. Тож разом з ними виконавиця й обирала, під яким іменем тепер виступатиме.

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