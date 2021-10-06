Співачка Анна Добриднєва вперше зізналась, що втекла від чоловіка-тирана

Артистка розповіла про свої аб'юзивні стосунки.

Українська співачка й авторка пісень Анна Добриднєва вперше розповіла історію свого особистого життя.

Зірка у програмі "ЖВЛ" говорить, що спочатку ці стосунки були "справжньою казкою". Вона мріяла про весілля з чоловіком, хотіла народити йому дітлахів. Після півтора року взаємин, пара вирішила почати жити разом. Саме тоді зірка й зрозуміла, що її коханий – тиран.

"Він хотів, аби я була покоївкою. Він постійно казав, що я роблю все не так", - зізнається артистка.

Анна Добриднєва / instagram.com/anna_dobrydneva

Останньою каплею для Анни стало те, що чоловік почав знецінювати її творчість. Він виконавиці постійно говорив, що їй краще не співати.

"Тобі обережно вселяють, що ти окрім нього нікому не потрібна. Це був аб'юз чистої води", - поділилась зірка.

Наразі Добриднєва поки не зустріла свого єдиного. Проте, вірить, що все ще попереду.

"Троє дітей, вечори біля каміна, коти і собаки – ось це для мене важливо", – додала Добриднєва.

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