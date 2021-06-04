Співачка Assol в купальнику похизувалася довгими стрункими ніжками

Артистка показала знімок з відпочинку.

Українська співачка Assol продовжує тішити прихильників своїми спокусливим публікаціями.

Так, цього разу артистка поділилася фотографією в Instagram, на якій позує лежачи в кріслі на відпочинку просто неба. Знаменитість у рожевому суцільному купальнику та білій сорочці похизувалася довгими стрункими ніжками.

instagram.com/assolmusic

У дописі виконавиця поміркувала про відпочинок.

"Для більшості людей відпочинок - це щось фізичне. Сходити до спа, з'їздити на море, наїстися смакоти... Як би прекрасно все не звучало, але цього недостатньо, щоб повністю відновити свої сили. Важливо влаштовувати собі відпочинок не лише тілом, а й душею. Наукою доведено, що рівень стресу в організмі стає на 68% нижче, після прочитання книжки. З цієї причини багато і беруть з собою у відпустку кілька книжечок. Друзі, моя вам порада - відривайтеся частіше від своїх смартфонів і замість постів у Мережі поринайте в паперові історії", – написала зірка.

Зі свого боку, фоловери поділилися, що обожнюють проводити час за читанням, а також написали, що Assol дуже красива.

Нагадаємо, не так давно Assol у бікіні приголомшила стрункістю. Зірка похизувалася фігурою на відпочинку.

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