Співачка Ассоль змінила сценічне ім'я та потішила чуттєвою дебютною піснею

Співачка Катерина Гуменюк змінила сценічне ім'я. Якщо ж раніше її псевдонім був Ассоль, то нині ж - SWOIIA.

Виконавиця під новим сценічним ім'ям вже встигла випустити дебютну композицію. Артистка представила чуттєву пісню, під назвою "Сестра". Новою композицією SWOIIA хотіла продемонструвати своє захоплення неймовірними та сильними українськими жінками, які вміють бути тендітними, жіночними, але і водночас готові віддати своє життя за країну,

"Від самісінького дитинства я точно знала, що хочу співати і дарувати світу свою творчість. Якоїсь миті я зрозуміла, що мені потрібно поставити усе на паузу та знайти себе. У моїй душі накопичувалися емоції, зберігались історії. І зараз, у цей складний період для нашої країни, мені хочеться піснею віддячити українкам! Наші жінки волонтерять, збирають мільйони гривень, лікують на фронті поранених, а іноді і самі беруть зброю до рук. Про силу і міць українських жінок можна говорити невпинно!" – поділилася виконавиця.

SWOIIA вже й представила кліп на пісню "Сестра". У відеороботі, режисером якої став Віктор Скуратовський, співачка розповіла історію сучасних українських жінок.

Кадр із кліпу SWOIIA

У кліпі також знялись українські жінки з емоційними і драматичними історіями. Ексвійськовослужбовиця та сексологиня Анастасія Матюшевська, військова бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтерка Наталя Феночко, що шиє одяг для військових, парамедикиня Катерина Галушка та пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко.

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