Співачка FIЇNKA приголомшила своїми доходами та скільки грошей їй приніс хіт "Афини"

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

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Українська співачка FIЇNKA, справжнє ім’я якої Ірина Вихованець, приголомшила своїми заробітками.

В останні роки популярність артистки неабияк зросла, а разом із цим і збільшився її заробіток. В інтерв’ю Славі Дьоміну виконавиця зізналась, що зараз її гонорари становлять мінімум 10 тисяч доларів. Проте й витрати у знаменитості чималі. Зокрема, вона платить зарплату команді, може витратитися на кліп чи організацію концерту. Разом із тим FIЇNKA будує власний будинок в Івано-Франківську.

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«Гонорар мінімум 10 тисяч доларів. У мене велика команда. Як казала баба, гроші складаю в панчоху. Зараз не зрозуміло, куди їх інвестувати. Я собі можу дорожчі кліпи дозволити, можу кращі концерти робити, більше можу витратити на створення музики. Ми хочемо в хаті жити, я будую хату у Франківську», — поділилась артистка.

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FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Також FIЇNKA висловилась й про заробітки саме з пісень. У липні 2025 року співачка випустила пісню «Афини», яка стала хітом. За весь цей час композиція принесла виконавиці 100 тисяч доларів. Щоправда, FIЇNKA уточнила, що це сумарний дохід зі всіх стримінгових платформ.

«У мене кварталами приходить. Одразу не було таких оборотів. У мене частково частинками приходить. Я думаю, що сумарно десь 100 тисяч доларів вийде. Але це не тільки YouTube, це Spotifi, Apple, там дуже багато всього», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч назвала суму своїх заробітків. Також артистка зізналась, скільки платить за оренду квартири в Києві.

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