Співачка FIЇNKA розкрила суму, яку заробляє на місяць: "Завжди не вистачає"

Учасниця нацвідбору розповіла, що їй приносить дохід під час війни.
Співачка FIЇNKA, яка нещодавно стала фіналісткою нацвідбору, розсекретила свої заробітки.
Виконавиця зізналася, що під час війни заробляє до 3 тис. дол. FIЇNKA пояснила, що це залежить від робочого навантаження на місяць. Хоча стабільно її життя забезпечує чотири напрями – реклама з соцмереж, роялті за прослуховування пісень, концерти і виступи на приватних заходах.
"Реклама, корпоративи, концерти, роялті – чотири складові, на яких тримається український артист. І можна навіть без продюсерства сам себе забезпечити. Але кажу чесно: завжди мало, завжди не вистачає й хочеться більше. Але працюємо. Залежить від місяця – до 3 тис. дол.", - розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Також учасниця нацвідбору відповіла на часте запитання, звідки братиме кошти у разі перемоги на конкурсі. FIЇNKA не стала вдаватися в подробиці, а лише жартома пригадала про свою велику дружню родину, яка ладна скинутися їй на виступ на "Євробаченні-2025".
"Давайте спочатку пройдемо, а потім думатимемо, де брати гроші. Родина у мене велика – скинемося, якщо треба. Далі розберемося", - наголосила зірка.
Нагадаємо, нещодавно FIЇNKA втрапила в скандал – її конкурсну пісню запідозрили в плагіаті відомої зірки. Співачка вже відповіла й пояснила ситуацію.
Читайте також:
- Ольга Сумська під час обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів: "Зовсім поряд"
- Дружина Усика показала їхнього 10-річного сина та привітала його з особливим святом
- 67-річний актор Стівен Фрай замилував фото з молодшим обранцем: яким було весілля пари