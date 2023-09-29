Співачка Гайтана розповіла про горе у її родині

Українська співачка Гайтана поділилася з шанувальниками рідкісним фото свого батька Клавера Ессамі.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила фотографію своєї близької людини і розповіла, що на його батьківщині у Конго його всі називають українцем, бо він дуже переживає через події в Україні і постійно стежить за новинами.

Також виконавиця повідомила, що на початку 2022 року пішла з життя дружина її батька, з якою вони були багато років разом:

"Мого тата в Конго називають українцем, бо щодня він стежить за новинами, співчуває людям, молиться, щоб був мир та спокій. На превеликий жаль, на початку 2022-го померла ще й його дружина, з якою вони прожили щасливі роки. Це було горе, нестерпний біль…" – відверто розповіла Гайтана.

Батько Гайтани зі своєю дружиною / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Разом з тим зірка зазначила, що життя триває і вона хоче, аби її батько був щасливим в особистому житті. Тож, запостивши фото тата у своєму фотоблогу артистка оголосила про пошук для нього нареченої і обов'язково, щоб вона була українкою:

Батько Гайтани Клавер Ессамі / Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Але життя триває. Тато знову мріє зустріти своє кохання та одружитися. Він впевнений, що його нова, віруюча дружина, буде з України. Тож, шукаю дружину для мого тата", - написала оптимістично налаштована Гайтана.

Нагадаємо, днями Гайтана поділилася рідкісними фото, де зображена разом зі своїм чоловіком та продюсером Олександром Ессамі та їхньою донькою, 6-річною Сапфір-Ніколь.

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