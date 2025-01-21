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Співачка Grisana після провалу на нацвідборі на "Євробачення" пішла на конкурс від іншої країни

Співачка Grisana після провалу на нацвідборі на "Євробачення" пішла на конкурс від іншої країни

Grisana

Виконавиця подала свою заявку на участь у відборі Сан-Марино.

Українська співачка Grisana після провалу на нацвідборі на "Євробачення-2025" намагається потрапити на конкурс від іншої країни.

Виконавиця боролася за 10-те місце у фіналі Національного відбору з піснею Kohoney. Однак достатню кількість голосів артистці набрати не вдалося, вона поступилася місцем конкурентці ﻿﻿﻿﻿FIiNKA.

Тим не менш, Grisana не полишає спроб у травні виступити на головній музичній арені в Базелі, Швейцарія. Співачка подала свою заявку на участь у відборі Сан-Марино.

"Ви просили, і я зробила", - підтвердила Grisana.

Grisana підтвердила свою участь у відборі на
Grisana підтвердила свою участь у відборі на "Євробачення-2025" від іншої країни

Що цікаво, це не перша українська артистка, яка намагається підкорити нацвідбір, але потім подає заявку на участь у конкурсі від іншої країни. Раніше співак Teslenko розірвав догорів із "Суспільним" та пішов на кастинг у відбір Сан-Марино.

Нагадаємо, нещодавно організатори "Євробачення-2025" оголосили імена ведучих конкурсу. Цьогоріч відповідальну місію довірили тріо жінок.

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