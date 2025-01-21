Співачка Grisana після провалу на нацвідборі на "Євробачення" пішла на конкурс від іншої країни

Виконавиця подала свою заявку на участь у відборі Сан-Марино.

Українська співачка Grisana після провалу на нацвідборі на "Євробачення-2025" намагається потрапити на конкурс від іншої країни.

Виконавиця боролася за 10-те місце у фіналі Національного відбору з піснею Kohoney. Однак достатню кількість голосів артистці набрати не вдалося, вона поступилася місцем конкурентці ﻿﻿﻿﻿FIiNKA.

Тим не менш, Grisana не полишає спроб у травні виступити на головній музичній арені в Базелі, Швейцарія. Співачка подала свою заявку на участь у відборі Сан-Марино.

"Ви просили, і я зробила", - підтвердила Grisana.

Grisana підтвердила свою участь у відборі на "Євробачення-2025" від іншої країни

Що цікаво, це не перша українська артистка, яка намагається підкорити нацвідбір, але потім подає заявку на участь у конкурсі від іншої країни. Раніше співак Teslenko розірвав догорів із "Суспільним" та пішов на кастинг у відбір Сан-Марино.

Нагадаємо, нещодавно організатори "Євробачення-2025" оголосили імена ведучих конкурсу. Цьогоріч відповідальну місію довірили тріо жінок.

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