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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
639
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1 хв

Співачка Юлія Думанська вагітна третьою дитиною від старшого на 20 років чоловіка

Виконавиця вже розсекретила стать маля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юлія Думанська та Григорій Козловський

Юлія Думанська та Григорій Козловський / © instagram.com/julia_dumanska

Українська співачка Юлія Думанська розсекретила радісну новину, що вагітна третьою дитиною.

Про це виконавиця розповіла у Instagram. Зокрема, артистка разом зі своїм чоловіком, львівським бізнесменом Григорієм Козловським, який старший за неї на 20 років, організувала гендер-паті. Як виявилося, подружжя чекає на народження хлопчика.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

До слова, третю вагітність Юлія Думанська тримала в таємниці. Наразі ж в неї видніється вже доволі округлий животик, тож можна припустити, що малюк незабаром з'явиться на світ.

Юлія Думанська з чоловіком / © instagram.com/julia_dumanska

Юлія Думанська з чоловіком / © instagram.com/julia_dumanska

Зазначимо, для подружжя ця дитина стане третьою. Юлія Думанська та Григорій Козловський вже виховують доньку Діану та сина Ярема. До речі, до шлюбу зі співачкою у бізнесмена також були діти. Тож, Козловський стане батьком ушосте.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

Нагадаємо, нещодавно в Мережі поширилися чутки, що співачка СолоХа вагітна від актора Тараса Цимбалюка. Команда виконавиці в коментарі ТСН.ua вже відреагувала на плітки.

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