Гламур
403
1 хв

Співачка Юлія Юріна оголосила про розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу

Артистка показала свідоцтво про розірвання шлюбу.

Валерія Сулима
Юлія Юріна

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна розлучилася з чоловіком Владиславом Байдуном.

Новиною про розрив шлюбу артистка поділилася в соцмережі Threads. Пара офіційно розлучилася 26 серпня. Юлія Юріна вже й показала свідоцтво про розірвання шлюбу, який тривав протягом 10 років.

Що стало причиною такого рішення – достеменно невідомо. Однак виконавиця запевнила, що вони з чоловіком розійшлися на позитивній ноті, без скандалів і продовжують нормально спілкуватися.

"Я була 10 років в шлюбі, ми дуже лагідно розійшлись, норм спілкуємося, подали на розлучення, сьогодні (26 серпня – прим. ред.) отримали свідоцтво про розірвання шлюбу", - поділилася артистка.

Юлія Юріна показала свідоцтво про розлучення

Зазначимо, Юлія Юріна – родом із РФ, однак від 2012 року проживає в Україні, співає українською, засуджує загарбницькі дії Росії та не мовчить про злочини окупантів. Також артистка дає благодійні концерти й займається волонтерством. Вже тривалий час виконавиця намагається отримати громадянство України, однак досі не змогла цього зробити.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко зізналась, що розлучилася з чоловіком. Хореографиня також розповіла, як оговталася після розриву з коханим.

403
