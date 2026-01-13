Співачка Юлія Юріна після зречення від РФ розповіла про реакцію батьків-росіян на її позицію

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна відверто розповіла, як її батьки з Росії сприймають її проукраїнську позицію та наміри отримати українське громадянство.

Як відомо, артистка вже близько 15 років живе в Україні, де активно популяризує українську культуру, фольклор і музику. Втім, попри повномасштабну війну, її мама й тато продовжують мешкати в Росії. За словами Юріної, спілкування з ними мінімальне, а їхнє світосприйняття значною мірою сформоване російською пропагандою. Співачка навіть припускає, що батьки можуть не знати ані про її творчу діяльність, ані про спроби офіційно стати громадянкою України.

«Мені здається, що вони про це (намагання отримати нею українське громадянство - прим. ред.) навіть і не знають. Наскільки я розумію, там (у Росії) вже залізна завіса. Велика проблема для них навіть переглянути мій Instagram. Мені здається, що вони навіть не знають, що я – артистка. Ну, типу, вони знають, що я співаю. І не більше. Запам’ятали мене 18-ти річною. А зараз мені 31», — поділилася Юлія в інтерв’ю blik.ua.

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Водночас співачка зізналася, що інколи родичі все ж виходять на зв’язок. Однак вона не приховує: тісних і регулярних розмов із батьками ніколи не мала й не прагне їх відновлювати.

«Є діти, які телефонують своїм батькам щодня. Я не з таких. У нас якось не склалося. Ми спілкуємося дуже рідко — хіба на якісь великі свята», — чесно зазначила артистка.

