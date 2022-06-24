Співачка Камалія повернулася до України без доньок та чоловіка: "Моє серце не витримало"

Співачка Камалія повернулася до України без доньок та чоловіка: "Моє серце не витримало"

Українська співачка Камалія, попри небезпечну ситуацію в країні, повернулася додому.

Камалія перебувала в Англії зі своїм чоловіком та доньками. Дорогою співачка звернулася до своїх шанувальників в прямому ефірі Facebook, де розчулилася від побаченого.

"Я дуже сумувала за Україною! Прикро бачити на власні очі, як війна зруйнувала життя людей та їхні будинки. Їду та знімаю вам, щоб ви також побачили і зрозуміли. З нетерпінням чекаю на День Перемоги, коли зможу забрати своїх донечок до Києва. Моє серце не витримало, я повернулася додому. Дуже хочу побачити свою матір та близьких! Готуюсь записати нову пісню і зняти на неї кліп. Після чого продовжу благодійні концерти Європою на підтримку сімей, які постраждали від окупації", - поділилася Камалія.

Доброго дня, я в Україні ❤️ Опубликовано Kamaliya Четверг, 23 июня 2022 г.

Дорогою додому співачка встигла побувати в Чернівцях. Там була зустріч з дизайнерами, які розробляють їй концертні костюми.

"Примірка відбувалася у нас під час повітряної тривоги. Зараз в мене багато заходів та концертів за кордоном, тому я вирішила, що максимально хочу нести в маси українську культуру: в сценічних образах, в піснях та мові. Після того, як розпочалася війна, я прийняла рішення спілкуватися українською".

Після приїзду до Києва Камалія вирушила на студію звукозапису, де записала нову пісню "Чекатиму"

Нагадаємо, що нещодавно благодійний фонд співачки CARE FOR UKRAINE зібрав у Бельгії на аукціоні 6,5 мільйонів гривень на допомогу родинам, які постраждали від війни в Україні.

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