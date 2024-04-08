Співачка KOLA довела до сліз проникливим дуетом з 9-річною прихильницею

Співачка KOLA й музичний продюсер та автор багатьох її хітів Іван Клименко стали запрошеними гостями нового випуску проєкту "Україна неймовірних людей" на телеканалі ТЕТ.

Разом з глядачами в залі вони оцінили виступи восьми надпотужних учасників з унікальними талантами – від образотворчого мистецтва до брейкінгу. Чи не найбільше зіркових суддів зворушила Злата Солоненко з Вінниці, котра у свої 9 років бездоганно виконала дуетну пісню KOLA та MamaRika "Люди". Трек, який Іван Клименко написав про звичайних українців, що завдяки силі духу, стійкості та незламності перетворилися на титанів.

Злата Солоненко на шоу "Україна неймовірних людей"

9-річна Злата заспівала так проникливо, що продюсер Іван Клименко засипав її компліментами. Його підкорило те, настільки глибоко маленька дівчинка відчула закладені ним сенси.

"Я хочу подякувати тобі за таке прекрасне виконання. Я розумію, що ти зрозуміла цю пісню, ти її відчула. Мені як автору завжди важливо, щоб виконавець, який співає мою пісню, передавав ті сенси, які я закладав туди. Я відчув, що навіть у такому маленькому віці ти проживаєш і відчуваєш, про що ти співаєш. Це дуже важливо – співати не просто букви, а співати емоції. Я тобі дуже вдячний", – висловився Іван Клименко у проєкті "Україна неймовірних людей".

Іван Клименко та KOLA на шоу "Україна неймовірних людей"

Не менш захоплено відреагувала виконавиця хіта "Люди", який підкорив усі музичні чарти й розтопив серця мільйонів українців.

"Я щаслива, що пісня звучить, що пісню виконують такі прекрасні люди як ти. Це було дуже красиво", – прокоментувала KOLA й запропонувала Златі заспівати разом.

KOLA на шоу "Україна неймовірних людей"

Їхній дует зірвав овації глядачів і приголомшив фронтвумен The Hardkiss і ведучу проєкту "Україна неймовірних людей" Юлію Саніну. Вона відзначила, що у свої 9 років Злата Солоненко вже професійна артистка з фантастичним голосом.

"Я гадаю, що кожному українцю просто необхідно переглянути цей проєкт, тому що він надихає. Тут такі люди, від них йде тепло, добро, світло. Я просто наполягаю, щоб кожен з вас подивився цей проєкт. Він вас не залишить байдужими”, – звернулася KOLA.

KOLA та Злата Солоненко на шоу "Україна неймовірних людей"

Уже наступної суботи, 13 квітня, о 19:00 країну дивуватиме нова вісімка учасників з історіями, які повинні звучати, з талантами, котрі мають побачити всі. Ведучі Юлія Саніна, Тімур Мірошниченко та запрошений гість Коля Сєрга познайомлять з тими, хто демонструє приклад стійкості, розвивається, рухається вперед і світить яскраво на весь світ.

Надихайтеся незламним поколінням українців та унікальними талантами з проєктом "Україна неймовірних людей" щосуботи о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Читайте також: