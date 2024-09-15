Співачка KOLA похизувалася подарунками від чоловіка за понад 40 тис. грн: "Соромилася це носити"

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, показала подарунки від свого чоловіка В'ячеслава, який уже тривалий час проживає в Ізраїлі.

Так, виконавицю просто на вулиці застав відомий блогер Ніколас Карма, який розпитує про вартість луку перехожих і зірок. Тож, KOLA стала однією з гостей і розповіла про вартість свого повсякденного одягу. Загалом зірка зізналася, що на весь свій образ витратила близько 8 тис. грн.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Натомість блогер розпитав Анастасію ще й про прикраси та сумку. Співачка розсекретила, що це коштовні подарунки від її чоловіка. За словами KOLA, тривалий час вона не носила ці речі через їх вартість, але потім припинила приховувати, адже поважає свого коханого.

"Дуже класні шкари, десь за 3 тис. грн. Це джинси за 5400 грн. Піджак мені подарували. Сумка – 1 тис. дол., подарував чоловік. Це також подарунки мого чоловіка – пропозиція й одруження. Я дуже соромилася це носити. Але сьогодні я розумію, що мені подарував це мій улюблений коханий чоловік", - сказала артистка.

KOLA показала подарунки чоловіка / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала подарунки чоловіка / Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також потрапила в об'єктив до блогера Ніколаса Карми й зізналася, який подарунок зробив їй чоловік за понад 700 тис. грн.

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