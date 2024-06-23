Співачка KOLA показала 65-річну маму й здивувала її молодим виглядом: "Потрапила в капсулу часу"

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, вперше за тривалий час поділилася рідкісним фото з мамою Наталею.

Так у фотоблогу зірка похизувалася фото рідної людини й зазначила, що попри плин часу вона завжди має молодий вигляд. І приголомшила, що до того ж мама Наталя не робила жодних ін'єкції. Також співачка додала, що завдячує мамі багатьом речам у своєму житті.

"Мені здається, що моя мама потрапила в капсулу часу, де 65 років дорівнює 45. Люблю тебе, моя красуне! Людина не робила жодного разу ін'єкцій краси... Я шокована, мам. Мені дуже пощастило... Ти навчила мене багато чому. Скоро в тебе День народження, і я не зможу бути з тобою через графік. Але я хочу, щоб ти знала, що ти для мене найдорожча людина в світі, ти моє серце. З тобою легко, весело, цікаво, надійно та попри все добре! Ти маєш величезну жагу до життя і я вчуся цьому в тебе кожен свій день! Я щиро вважаю, що такої, як ти, більше немає. Дякую за те, що обрала мене, моя неймовірна Наталочка", - замилувала підписом фото артистка.

Мама співачки KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Мама співачки KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Окрім того, Анастасія розповіла, як одного разу її зупинили в аеропорту через занадто молодий вигляд, бо думали їй немає 16 років.

"Мене нещодавно не пропускали в аеропорту, бо думали що мені немає 16 років і чому я без батьків. Ну все логічно в принципі", - насмішила KOLA.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова показалася з мамою й приголомшила, яку її мрію здійснила.

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