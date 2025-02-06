Співачка KOLA показалася в обіймах свого старшого на 13 років чоловіка, якого припинила приховувати

Українська співачка KOLA, справжнє ім'я якої Анастасія Прудіус, потішила романтичним контентом зі своїм чоловіком-іноземцем В'ячеславом.

Так, наразі артистка разом із коханим перебуває на відпочинку за кордоном. Зазвичай виконавиця ретельно приховує обранця, який старший за неї на 13 років. Однак цього разу зірка зробила виняток. Зокрема, KOLA опублікувала в Instagram романтичний ролик із В'ячеславом, який доповнила своєю піснею "Цілуй".

На відео співачка продемонструвала, як минає їхня відпустка удвох. На відпочинку KOLA та В'ячеслав насолоджуються спільною компанією. Парочка обіймається та дарує одне одному солодкі поцілунки.

"Дякую моєму чоловікові за гумор, любов, терпіння та поцілунки", - поділилася знаменитість.

Співачка KOLA на романтичному відео засвітила свого старшого на 13 років чоловіка

Особисте життя KOLA – що відомо

Співачка не з тих, хто залюбки розповідає про своє особисте життя. Однак деякі факти все ж таки відомі. Зокрема, з В'ячеславом артистка познайомилася влітку 2022 року на благодійному заході, де вона виступала. Вже 2023 року закохані узаконили свої стосунки в Парижі. Обличчя обранця знаменитість поки що не показує.

Тин не менш, відомо, що чоловік KOLA має українське коріння, однак вже багато років проживає в Ізраїлі. У В'ячеслава є двоє синів від попередніх стосунків. Співачка говорить, що знайшла з дітьми спільну мову.

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