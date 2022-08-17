Співачка KOLA про участь у російській "Новій хвилі": "Мені соромно і я жалкую про це"

В інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" співачка KOLA поділилася враженнями від участі у відборі на "Євробачення-2017" і чи шкодує про участь у "Новій хвилі".

Співачка Настя Прудіус, відома як KOLA, дала інтерв'ю інфотейнмент шоу про життя відомих особистостей "Життя відомих людей".

Настя поділилася, що відчувала під час відбору на "Євробачення-2017" та зізналася, що шкодує про участь у російському концерті "Нова хвиля".

Прідіус хотіла б назавжди стерти з пам'яті поїздку на "Нову хвилю" 2016 року, організаторами якої, як відомо, є росіяни.

"Мені здавалося, що це ж моя дитяча мрія. Я їду свою країну представляти. Сьогодні мені соромно і я жалкую про це", – зізналася співачка.

KOLA: історія життя, невдалий концерт на Євробаченні та трішки про особисте

Також KOLA була на Нацвідборі "Євробачення-2017". Але далі півфіналу не пройшла — отримала від глядачів та суддів усього по три бали. Той виступ співачка вважає чи не найгіршим в кар'єрі.

"Злякалася, заспівала дуже погано. Це досвід. І це волосся, це було щось страшне. Я тоді все робила сама, я сама себе вдягала. Ми пішли підстриглися під "Євробачення" якраз, просто жахливо, просто взагалі не моє".

Глядачі знають Настю з шоу "Голос країни". Настя Прудіус зізнається: на музичному проєкті їй було нелегко. Бо вона і за виступи переживала, і з тренером Потапом сперечалася:

"Коли я йшла з шоу, я підійшла до Льоші та сказала: "Ти мене недооцінив, ти мене вигнав". Але потім все було вже добре. Ми зараз, коли бачилися на "Доброго вечора, ми з України", обіймалися, і він сказав, що я молодець", — поділилася KOLA.

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