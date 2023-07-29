Співачка KOLA розчулила Мережу емоційною піснею про кохання: "Пронизує душу"

Українська співачка KOLA підкорила Мережу прем'єрою своєї нової пісні "Під крилом".

Емоційний трек про кохання виконавиця представила на своєму YouTube-каналі. Разом зі піснею також вийшов кліп, який KOLA зняла на березі моря.

"Ця пісня про ті неймовірні почуття, які тебе охоплюють, коли обіймає твоя кохана людина. Здається, що ось тут і зараз, в цей момент все добре, спокійно й можна не перейматися, взагалі, всі тривоги відступають, а душу наповнює гармонія, адже ти під тим самим "крилом" коханого. Дуже важливо мати в житті людину, яка тебе завжди підтримає, врятує від страхів та надасть сил. А коли між вами кілометри, достатньо лише подумки згадати ці обійми й відчуття, адже вони здатні оберігати й на відстані", - розповіла співачка.

Шанувальникам новий трек артистки здався дуже проникливим та чуттєвим: "До глибини душі", "Дуже подобається ця пісня", "Пронизує душу", "Як гарно і лірично".

Раніше KOLA зізнавалася, що усі пісні є відображенням того, що відбувається в її житті. У коментарі ТСН.ua співачка розповіла про особисте та відповіла, чи вільне її серце.

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