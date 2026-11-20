KOLA / © instagram.com/kola__official

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Українська співачка KOLA відверто розповіла про стосунки з чоловіком В’ячеславом, який живе в Ізраїлі, та пояснила, як їм вдається підтримувати близькість на відстані.

Через насичений робочий графік артистка не може часто навідуватися до коханого. Зазвичай вони бачаться в Ізраїлі раз на три місяці, а їхні зустрічі тривають приблизно 10–15 днів. KOLA зізнається, що їй дуже подобається країна, де живе чоловік, однак музична кар’єра в Україні не дозволяє проводити там більше часу.

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Окремою темою в їхніх стосунках стало вивчення мов. Подружжя домовилося, що співачка опановуватиме іврит, а В’ячеслав удосконалюватиме українську. Проте поки що обом бракує регулярної практики, тож вільного спілкування вони поки що не досягнули.

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Весілля KOLA та її чоловіка / © instagram.com/kola__official

«Ми справді домовлялися про це. Мені хотілося вивчити його мову, а йому — краще знати українську. Це для нас важливо, адже ми з різних країн, у нас різний досвід, і мені цікаво пізнавати його світ не тільки через нього самого, а й через мову та культуру. Він і досі займається з учителем, але часто пропускає заняття, тому українська в нього не ідеальна.

Чи можу я вже сказати, що вільно розмовляю івритом? Звісно, ні! У мене було всього десь 15 занять. Це мова, яка потребує часу й постійної практики. Та що тут казати… Щоб її вивчити, мені потрібно хоча б якийсь час пожити в мовному середовищі, а я приїжджаю туди раз на три місяці й максимум на 10–15 днів. Але бажання в мене є», — розповіла артистка в інтерв’ю oboz.ua.

KOLA / © instagram.com/kola__official

Попри поки що скромні успіхи у вивченні івриту, співачка вже замислюється про музичний експеримент цією мовою. Ба більше, вона навіть має кандидатуру артистки, з якою хотіла б записати спільну композицію. Йдеться про ізраїльську виконавицю Noga Erez. KOLA зізналася, що вже писала їй, однак поки не отримала відповіді.

«Щодо пісні івритом, я б дуже хотіла її записати! Це фантастично красива мова, а які в них пісні… Просто фантастика! Дуже красиві гармонії та мелодії. Я б ще дуже хотіла записати feat із Noga Erez. Я їй писала, ще коли в нас була однакова кількість підписників, але поки вона мене не помітила», — поділилася співачка.

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KOLA / © instagram.com/kola__official

Також KOLA пояснила, чому відчуває особливу прихильність до Ізраїлю. Її захоплюють місцеві традиції, ставлення людей до своєї країни, релігійні звичаї та відчуття спільності між представниками різних культур. За словами артистки, хоча її чоловік народився в Україні, тривале життя в Ізраїлі сформувало його світогляд і звички.

«Я дуже люблю Ізраїль. За людей, за свободу, за чесність та відсутність корупції. За віру у свою країну, за величезну любов до неї, за традиції та молитви. Це фантастична країна, яка поєднує в собі дуже багато різних людей, різних національностей, мов, культур, але якимсь дивом їм вдається бути одним цілим.

Мій чоловік за ментальністю справжній іноземець, хоч і родом з України, та всі його налаштування, патерни, звички — ізраїльські. І мені це дуже подобається. Тут у чоловіків дуже велика повага до жінок, сімейних цінностей і родини. Тож Ізраїль — класна країна. На жаль, я проводжу тут лише 20 відсотків свого часу на рік, тому не можу сказати, що ми вже дуже тісно познайомилися. Але хочу відкривати її для себе й надалі», — додала KOLA.

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