Співачка KOLA шокувала, як під час обстрілів Ізраїлю виїжджала з країни: "Багато терористів"

KOLA / © instagram.com/kola__official

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Українська співачка KOLA, справжнє ім'я якої Анастасія Прудіус, приголомшила своїми подробицями поїздки з Ізраїлю до України.

Заздалегідь виконавиця розповіла шанувальникам про складний і довгий маршрут, який їй довелося пройти через складну безпекову ситуацію в регіоні. KOLA зізналася, що під час довгої поїздки з перетином декількох країн вона мала зустрітися з представниками служби безпеки. У такому супроводі вона змогла далі їхати безпечно додому до України.

"Розкажу, як я буду добиратися. Ми з Тель-Авіва поїдемо в Ейлат – там я перетинатиму кордон. Мене зустріне спеціальна служба безпеки, яка буде проходити цей кордон. Далі вони мене супроводжуватимуть у Шарм-еш-Шейх. Чому ми знайшли цю службу, бо зараз там дуже небезпечно: багато терористів. І можна проходити це все тільки вдень, бо вночі небезпечно. З Шарм-еш-Шейха я полечу до Каїру, а далі – до Європи. Звідти я полечу до Варшави, а потім на наш український кордон, де мене заберуть", — зізналася співачка.

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KOLA / © instagram.com/kola__official

Здолавши більшу половину маршруту KOLA поділилася новими подробицями й заявила, що виїжджала з Ізраїлю під час повітряної тривоги. Але, на щастя, попри страх, який переслідував співачку на початку подорожі, вона зізналася, що завдяки турботі чоловіка почувалася захищеною. Ба більше, на декілька годин обранець зірки організував їй відпочинок у мальовничому готелі в Єгипті, звідки вона потім продовжила летіти на Батьківщину.

"Я виїхала зранку на кордон, коли почалася тривога. Я дуже налякана, бо казали, що цей шлях зараз дуже небезпечний. Кордон я пройшла дуже швидко. Нас зустріли двоє прекрасних людей і я перестала боятися. Дякую за це моєму чоловікові, бо я не знала, куди саме я їхала (в Шарм-еш-Шейх – прим. ред.) і де саме він зняв мені номер. Я так боялася, але мій шлях з Ізраїлю не був страшним вдень. Дякую коханий, що організував безпеку", — звернулася до чоловіка зірка.

KOLA в Єгипті показала сюрприз від чоловіка / © instagram.com/kola__official

Нагадаємо, співачка KOLA ділилася, з якою метою приїхала до Ізраїлю та як застала там перші обстріли.