ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
44k
Час на прочитання
2 хв

Співачка KOLA вперше показала фото з весілля у Празі та свого старшого на 13 років чоловіка-іноземця

KOLA показала, як виходила заміж. Також артистка привітала обранця з річницею їхнього шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, вперше показала фото зі свого весілля у Празі.

Виконавиця не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак із нагоди важливої дати артистка зробила виняток. Річ у тім, що 26 червня в родині співачки особлива дата. Минуло рівно два роки, як KOLA вийшла заміж за чоловіка-іноземця В'ячеслава, який старший за неї на 13 років.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

Тож, з нагоди особливої дати артистка вперше показала весільні фото, на деяких із яких засвітилася з коханим. Виконавиця одягала білу стриману сукню з довгим шлейфом та, звичайно ж, вельон. Наречений був у чорному костюмі

"Вітаю з нашою річницею! Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий", - звернулася до коханого артистка.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

Також співачка зазначила, що їй неабияк шкода, що вона не може розділити особливий день із близькими. Утім, виконавиця вірить, що повномасштабна війна в Україні закінчиться, і вони зберуться всією родиною за одним столом.

"Мені дуже шкода, що цей рідкий момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною через те, що в моїй країні війна. Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі, і я буду показувати їм Україну!" – зазначила співачка.

Весілля KOLA / © instagram.com/kola__official

Весілля KOLA / © instagram.com/kola__official

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман святкувала річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати знаменитість поділилася їхнім романтичним фото.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie