Співачка KOLA вперше показала фото з весілля у Празі та свого старшого на 13 років чоловіка-іноземця

KOLA / © instagram.com/kola__official

Реклама

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, вперше показала фото зі свого весілля у Празі.

Виконавиця не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак із нагоди важливої дати артистка зробила виняток. Річ у тім, що 26 червня в родині співачки особлива дата. Минуло рівно два роки, як KOLA вийшла заміж за чоловіка-іноземця В'ячеслава, який старший за неї на 13 років.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

Тож, з нагоди особливої дати артистка вперше показала весільні фото, на деяких із яких засвітилася з коханим. Виконавиця одягала білу стриману сукню з довгим шлейфом та, звичайно ж, вельон. Наречений був у чорному костюмі

Реклама

"Вітаю з нашою річницею! Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий", - звернулася до коханого артистка.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

Також співачка зазначила, що їй неабияк шкода, що вона не може розділити особливий день із близькими. Утім, виконавиця вірить, що повномасштабна війна в Україні закінчиться, і вони зберуться всією родиною за одним столом.

"Мені дуже шкода, що цей рідкий момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною через те, що в моїй країні війна. Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі, і я буду показувати їм Україну!" – зазначила співачка.

Весілля KOLA / © instagram.com/kola__official

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман святкувала річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати знаменитість поділилася їхнім романтичним фото.