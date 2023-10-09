Співачка KOLA, яка опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій, відповіла, де зараз перебуває

Виконавиця вийшла на зв'язок і розповіла, чи вдалося їй виїхати.

Відома українська співачка Настя Прідіус, більш відома як KOLA, вийшла на зв'язок з прихильниками.

Виконавиця, яка опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі, розповіла в Instagram-stories, де наразі перебуває. До слова, артистка не могла виїхати з охопленої війною країни, адже її рейс скасували.

Однак щаслива KOLA поділилася, що їй вдалося знайти квиток до Праги. Тож виконавиця вирушила з Ізраїлю до Чехії, а вже звідти до польської столиці Варшави.

"Ми знайшли квиток до Праги! Ура! Звідти я поїду до Варшави! За візою", - поділилася співачка з прихильниками.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Зазначимо, коли 7 жовтня палестинське бойове угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, KOLA опинилася в епіцентрі бойових дій. Налякана артистка публікувала відео з бомбосховища. Співачка була шокована, скільки ракет летить з сектора Гази на Ізраїль. Виїхати з країни артистка не могла, адже її рейс скасували.

Не лише KOLA опинилася в такій ситуації. Американський співак Бруно Марс теж був в Ізраїлі, адже мав відіграти концерт 7 жовтня. Виступ виконавця скасували, а він сам припинив виходити на зв'язок. Нещодавно стало відомо, де перебуває Бруно Марс та чи вдалося йому виїхати з країни.

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