Співачка KOLA зізналася, чому приховує свого чоловіка-іноземця та ким він працює: "Інша людина"

Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, розсекретила подробиці свого особистого життя.

Так, виконавиця неодноразово казала, що її чоловік В'ячеслав уже тривалий час проживає в Ізраїлі, де й працює. Зокрема, на своїй пресконференції з фанами KOLA розкрила, що її коханий медик і має власний бізнес.

"Він займається медициною. Дорослий чоловік, має свій бізнес. Він завжди поруч і підтримує, радіє за мене. І цього достатньо", - розповіла співачка на зустрічі з фанами, фрагмент якої опублікував "Фокус".

За словами Анастасії, її обранець цілком підтримує її творчість та надихається нею. Ба більше, В'ячеслав з мамою KOLA вже прямує до столиці України, де незабаром у виконавиці відбудеться великий концерт. Попри все, бізнесмен воліє залишатися непублічним. Своєю чергою, KOLA поважає таке рішення В'ячеслава, тому зробила публічну заяву. Вона попросила не оприлюднювати фото чи відео її коханого в Мережі й поважати її приватний простір.

KOLA з чоловіком

"Так, чоловік буде на концерті. Він їде до мене з моєю мамою з Більбао. Це не таємниця, просто він непублічна людина. Йому це не потрібно. Він інша людина. Він все приймає, любить те, чим я займаюся. Йому все подобається, я його цим надихаю. Але йому не потрібно, щоб його бачили чи фотографували, знімали. Сподіваюсь, що у нас правильні люди й вони не будуть створювати мені дискомфорт, не фотографуватимуть і не зніматимуть його на моєму концерті. Я б дуже цього хотіла, бо це буде повага до мене й мого особистого життя", - додала KOLA.

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше показала свого чоловіка, якого приховувала від публіки, на їхньому весіллі.

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