Співачка KOLA зізналася, чому приховує свого чоловіка-іноземця та ким він працює: "Інша людина"

Артистка також зробила важливу заяву про особисте життя.
Українська співачка Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, розсекретила подробиці свого особистого життя.
Так, виконавиця неодноразово казала, що її чоловік В'ячеслав уже тривалий час проживає в Ізраїлі, де й працює. Зокрема, на своїй пресконференції з фанами KOLA розкрила, що її коханий медик і має власний бізнес.
"Він займається медициною. Дорослий чоловік, має свій бізнес. Він завжди поруч і підтримує, радіє за мене. І цього достатньо", - розповіла співачка на зустрічі з фанами, фрагмент якої опублікував "Фокус".
За словами Анастасії, її обранець цілком підтримує її творчість та надихається нею. Ба більше, В'ячеслав з мамою KOLA вже прямує до столиці України, де незабаром у виконавиці відбудеться великий концерт. Попри все, бізнесмен воліє залишатися непублічним. Своєю чергою, KOLA поважає таке рішення В'ячеслава, тому зробила публічну заяву. Вона попросила не оприлюднювати фото чи відео її коханого в Мережі й поважати її приватний простір.
"Так, чоловік буде на концерті. Він їде до мене з моєю мамою з Більбао. Це не таємниця, просто він непублічна людина. Йому це не потрібно. Він інша людина. Він все приймає, любить те, чим я займаюся. Йому все подобається, я його цим надихаю. Але йому не потрібно, щоб його бачили чи фотографували, знімали. Сподіваюсь, що у нас правильні люди й вони не будуть створювати мені дискомфорт, не фотографуватимуть і не зніматимуть його на моєму концерті. Я б дуже цього хотіла, бо це буде повага до мене й мого особистого життя", - додала KOLA.
Нагадаємо, нещодавно солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше показала свого чоловіка, якого приховувала від публіки, на їхньому весіллі.
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