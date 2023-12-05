Співачка Lama назвала останні слова свого покійного батька і поділилася деталями болісної втрати

Артистка запевнила, що в її оточенні є людина дуже схожа на батька.

Українська зірка 2000-х, співачка Наталя Дзеньків, відома як Lama, відверто розповіла про найболіснішу за останні 10 років втрату батька.

Так, 2012 року у Наталії сталося горе – помер її тато. За словами артистки, це вибило з колії на декілька років, і вона заглибилася в духовний світ. Втім, виконавиця зізналася, що досі не може відпустити найближчу людину. І додала, що дуже сумує за його особливою підтримкою та гумором.

Співачка Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Я ніби й відпустила, але все таки не вистачає батька. Не вистачає саме як тата. Бо я ніби й самостійна, у мене є сильний чоловік, друзі… Але тато є тато. Найбільше запам'ятався гумор. Він дуже смішні анекдоти розповідав", - поділилася зізнанням Lama Славі Дьоміну.

Також Дзеньків пригадала останні слова батька. Наостанок він висловив доньці свою щиру любов.

Співачка Lama

"Сказав: "Я тебе люблю". До речі, коли він у перші часи приходив у моїх віщих снах, то я чула ці слова", - додала співачка.

Під час розповіді про найближчу людину Наталя розповіла про свого друга-військового. Адже саме у ньому вона віднайшла батькові риси.

Співачка Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Мій друг-військовий дуже нагадує мені мого тата. І можливо, що я так аналізую, це мені й подобається. Він нагадує мені батька своєю силою: "Давай, Наталю, роби, не зупиняйся". Надихнув мене на пісню. Ніби такого ляпасу мені дав. Бо війна й мені не до написання було", - відверто розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama шокувала новиною про шлюб у 18 років. Також стало відомо, чи має артистка штамп у паспорті з її новим обранцем Романом, з яким вона вже тривалий час перебуває у стосунках.

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