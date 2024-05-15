Співачка Lama показалася з молодшим на 18 років коханим і розсекретила, чим він займається

Артистка вже понад сім років зустрічається зі своїм обранцем.

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, не є любителькою того, аби ділитися в Мережі сімейним контентом.

Однак з нагоди важливого свята, а саме Міжнародного дня сім'ї, артистка зробила виняток. Зокрема, Lama вперше за тривалий час поділилася фото зі своїм коханим, який молодший за неї на 18 років. Співачка зазначила, що родина – це найважливіша для неї цінність.

"Найбільша цінність мого життя - родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості одне одного. У своїй сім'ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов — це святилище, яке живить і підтримує мене", - зазначила артистка.

Співачка Lama з бойфрендом / Фото: instagram.com/lamaukraine

Окрім того, Lama розкрила секрет ідеальних стосунків. Пара разом вже понад сім років. Їхні почуття одне до одного з кожним роком лише міцніють. Як пояснила Lama, вони з бойфрендом мають духовний зв'язок. Зокрема, пара мислить однаково, має спільні інтереси та мрії.

"Наші щоденні ритуали є свідченням спільного духовного зв'язку: ранок ми починаємо зі спокійних лісових медитацій і духовних роздумів, після чого йде чаювання та неспішні милі прогулянки з нашими собаками. Вечори можемо провести насолоджуючись фільмами або серіалами, залежить від бажань, головне, щоб вони захопили наші спільні інтереси. І мріємо ми теж однаково, наразі б хотіли придбати будиночок на колесах, щоб в будь-який момент, спонтанно, змінити обстановку і поїхати у подорож", - поділилася артистка.

До речі, Lama розповіла, що її коханий працює у фінансовій сфері. Артистка зазначила, що бойфренд вміє збалансовано приділяти увагу роботі та сім'ї. Також співачка наголосила, що вони з коханим доповнюють одне одного та разом втілять у життя все задумане.

Співачка Lama з бойфрендом / Фото: viva.ua

"Ділюсь цим вперше, Рома працює у фінансовій сфері, займається він біржами та аналітикою, вміє збалансовано приділяти увагу роботі та сім’ї. І я на 100% впевнена, що його знання, вольова мужність та мудрість разом з моєю підтримкою і любов'ю все задумане у нашому житті втілить", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно актор В'ячеслав Довженко вперше засвітився з ймовірною коханою. Вони разом відвідали прем'єру важливого фільму.

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