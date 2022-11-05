Співачка Lama порушила комендантську годину задля знімань кліпу на нову пісню "Сильні люди"

Українська співачка Lama презентувала нову відеороботу "Сильні люди", яку вона присвятила українському народу та Збройним силам України.

Режисером кліпу артистки став Віктор Скуратовський, який втілив на знімальному майданчику головну ідею композиції – синергію українського народу та армії України.

Lama

Загалом, знімання відеороботи відбувалося в Івано-Франківську. Процес настільки затягнувся, що артистці довелося навіть порушити комендантську годину, яку запровадили на початку повномасштабної війни.

"Знімання кліпу відбувались в Україні, у моєму рідному місті Івано-Франківську. Знімальний процес тривав майже добу. Частину матеріалу зі мною та військовими довелось знімати до пізньої ночі. Оскільки в країні війна і введено комендантську годину, нам погодилась допомогти поліція міста та області. Правоохоронці патрулювали знімальний майданчик майже до ранку, до речі, їх ми також зафільмували у кліпі. Після завершення знімань, на ранок, через блокпости, вони супроводжували мене додому, ще пам‘ятаю, у моєму дворі чомусь світили вуличні ліхтарі, при тому, що освітлення по всьому Франківську у такий час вимикали…", - поділилася Lama, передає пресслужба співачки спеціально для ТСН.ua.

Унікальністю відеороботи "Сильні люди" є її учасники: військові, поліцейські, рятувальники, лікарі, волонтери, цивільні, діти - всі, хто виконують свою надважливу місію та мотивують українців на шляху до перемоги.

Lama з медиками та військовими

"Моє бачення та ідея кліпу повністю збіглися з режисерськими. До знімань ми запросили не професійних акторів, а дійсних героїв цієї війни, "Сильних людей", у всіх сенсах цього слова. Саме вони надихнули мене написати таку пісню, що мотивує, та переможну. У кліпі ви побачите дорогу життя, головним напрямом якої є наше майбутнє - діти, адже задля цього майбутнього об'єдналась вся країна. Спостерігаючи за знімальним процесом я відчувала величезну гордість за кожного хто надгероїчно захищає нас та нашу свободу. Ми, українці, непереможні тим, що спаяні воєдино. Йдемо до миру та перемоги разом, нас не здолати і нікому не знищити, бо наш народ веде волелюбність, а не безвілля", - додала артистка.

Lama з військовими

Зазначимо, Lama від перших днів повномасштабної війни активно займається волонтерством. За цей час артистка організувала чисельні збори і концерти, почала співпрацювати з багатьма благодійними фондами. Lama вже передала на потреби ЗСУ швидкі допомоги, дрони, тепловізори, рації і акумулятори до них, турнікети, безліч медикаментів та інше. Нині ж артистка бере участь у соціальній ініціативі "Купи мені дім", де допомагає родинам, житло яких знищили російські окупанти. Також виконавиця на початку грудня вирушить у концертний тур Україною на підтримку ЗСУ.

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