Співачка Lama поскаржилась на погрози перед концертом: "Це не дає нікому права тиснути на людей"

Співачка Lama

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Українська співачка Lama, справжнє ім’я якої Наталія Дзеньків, поскаржилась на погрози, які отримала просто перед концертом.

Неприємний інцидент трапився напередодні виступу артистки в Харкові в рамках її всеукраїнського туру «LAMA.20». Співачка та її команда отримали повідомлення, зміст яких сприйняли як погрозливий. Вони надійшли після відмови від платної рекламної пропозиції.

Невідомий чоловік запропонував команді за 1000 гривень розмістити анонс концерту у місцевих Facebook-спільнотах. Менеджер подякував і пояснив, що додаткового просування за день до виступу не планують. Після відмови тон спілкування чоловіка змінився.

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Через кілька годин на офіційній Facebook-сторінці LAMA почали з’являтися агресивні коментарі, а у Messenger надійшло повідомлення: «Схоже, ваш піар-менеджер помножив на нуль ваш гурт, концерт у Харкові набуває цікавих ноток — у Харкові вміють множити на нуль!».

Співачка LAMA / © instagram.com/lamaukraine

LAMA вже прокоментувала цей неприємний інцидент. Артистку обурила така реакція на ввічливу відмову від рекламної пропозиції. Виконавиця вважає такі повідомлення неприпустимими. Співачка наголосила, що зафіксувала всі ці заяви невідомого чоловіка та вживатиме відповідні заходи. А що ж стосується концерту в Харкові, то він відбувся, але з міркувань безпеки охорону посилили.

«Мене вражає та обурює, що звичайна ввічлива відмова від платної пропозиції може викликати таку реакцію. Я ціную кожного, хто слухає та любить мою музику, але це не дає нікому права тиснути на людей, які зі мною працюють, чи надсилати повідомлення з подібними натяками напередодні конкретного концерту. Ми все зафіксували та не могли проігнорувати такі формулювання, особливо коли йдеться про безпеку людей у прифронтовому місті України», — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно на концерті співачки Наталії Могилевської стався неприємний інцидент. Артистці раптово стало зле.

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