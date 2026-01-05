ТСН у соціальних мережах

91
2 хв

Співачка Lama розсекретила, як по-особливому відсвяткує 20 років на сцені

Виконавиця готує для прихильників сюрприз.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, розсекретила, як відсвяткує 20-річчя на сцені.

У кар'єрному житті виконавиці цьогоріч особлива дата. Гурту Lama, солісткою якого є Наталія, виповнюється 20 років. Звичайно ж, цю подію артистка по-особливому відсвяткує. Виконавиця готує для прихильників сюрприз.

Lama влаштовує серію великих концертів у Києві та Львові у супроводі оркестру. Вперше за всю історію проєкту Lama глядачі почують пісні співачки у масштабному оркестровому звучанні.

Великі сольні концерти "20" — це новий творчий етап у житті артистки. На глядачів чекає понад 20 музикантів на сцені, спеціально розроблена унікальна візуальна сценографія, ексклюзивні дизайнерські образи, а також неочікуваний новий дует, який буде вперше представлений саме в межах цих концертів.

"Більшість моїх пісень, а це майже 80%, від самого початку народжувались з оркестровим мисленням. У трьох моїх платівках та багатьох синглах звучать оркестри, іноді навіть декілька одночасно. Я давно знала, що колись маю вийти на сцену саме у такому форматі, і зрозуміла, що 20-річчя — це саме той момент, коли інакше вже неможливо. Ще один важливий інсайд — це буде повністю дівочий оркестр. Разом з ними на сцені буде мій бенд, у розширеному складі, з додатковим клавішником та ще одним гітаристом", — коментує артистка.

91
