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Співачка Lama святкує 47-річчя: артистка показалася у мінісукні та шокувала фанів молодим виглядом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Співачка Lama святкує 47-річчя: артистка показалася у мінісукні та шокувала фанів молодим виглядом

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Виконавиця зачарувала шанувальників кадрами з нової фотосесії.

Українська співачка Lama сьогодні, 14 грудня, святкує день народження.

Зірці виповнилося 47 років, про що вона розповіла на сторінці в Instagram. Артистка поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії, у якій постала на високих підборах, у мінісукні, з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям:

"Як у 27, лише за паспортом на 20 більше", - прокоментувала фотографії Lama.

Lama / © instagram.com/lamaukraine
Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine
Lama / © instagram.com/lamaukraine
Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Своєю чергою, підписники артистки були приголомшені її гарним зовнішнім виглядом: "Плюньте мені в очі, не вірю! 27 вірю!", "скільки скільки?", "Дала б 20 років, максимум 25! Вітаю!", "З днем народження! Паспорт бреше!", "маєте розкішний вигляд".

Lama / © instagram.com/lamaukraine
Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Нагадаємо, не так давно співачка Lama побувала на одному з оборонних підприємств України. Там артистка побачила на власні очі, як виготовляють боєприпаси 152-го калібру, атакож залишила свій автограф з "привітом" російським окупантам на одному з боєприпасів.

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Дата публікації
Перегляди
2396
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