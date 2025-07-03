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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Співачка Lama в міні посвітила стрункими ніжками і показала, якою її бачить коханий

Lama разом із обранцем насолоджується відпочинком в Одесі. Артистка показала, як минає їхня відпустка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Співачка Lama

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, в міні посвітила неабияк стрункими ніжками.

Виконавиця наразі насолоджується відпусткою в Одесі. Компанію артистці склав коханий Роман. Звичайно ж, відпустка в такому місті не минає без прогулянки морським узбережжям. Там чоловік влаштував Lama імпровізований фотосет. Співачка попозувала на тлі Чорного моря та продемонструвала неабияк стрункі ніжки. Виконавиця опублікувала кадри у своєму Instagram та показала, якою в об'єктиві її бачить Роман.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Світлини артистка доповнила своїми роздумами. Lama зізналась, що спочатку не планувала публікувати ці знімки. Однак виконавиця вирішила це все ж таки зробити, аби поділитися своїм станом. Артистка зізнається, що нині почувається неабияк щасливою людиною, яка насолоджується моментом.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

"Я не планувала цих кадрів заздалегідь, але вони ніби вийшли зсередини. Знаєте, я зрозуміла важливу річ - краса не в гладких шліфованих лініях чи деталях, а в енергії. В тому, як ти дивишся на цей світ, як дихаєш свободою та дозволяєш собі бути "живою", - поділилася артистка.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

Нагадаємо, наразі шоумен Володимир Остапчук разом із дружиною та сином насолоджується відпочинком біля моря, щоправда, за кордоном. На період відпустки ведучий орендував розкішну віллу і показав, який вона вигляд має.

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Дата публікації
Кількість переглядів
518
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