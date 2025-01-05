Співачка Lama відмовилася мати дітей через страх: як на це реагує її молодший на 18 років обранець

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома як Lama, пояснила свій підхід до материнства.

Так, 49-річна Наталя зізналася, що не планує народжувати дітей. Натомість її повністю задовольняють домашні улюбленці та власне з коханим життя. Ба більше, співачка каже, що лише зараз навчилася бути в гармонії з собою. Про свою позицію майже одразу зірка сказала молодшому на 18 років обранцеві Роману. Lama зі сміхом пригадує, як ще на початку стосунків він не розділяв таких поглядів, але згодом перейшов на її бік. Тож тепер пара насолоджується виключно своїм життям.

"У нього абсолютно така ж позиція. Це все збіглося. Але на початку, коли відбувається хімія, грають флюїди, то в такі моменти казав, що він хоче дітей. Але саме в той період. Потім ми почали говорити. А він каже: "Ти знаєш, я також не хочу дітей. Нащо вони нам?" Це наш вибір. Ми розуміємо, що нам достатньо наших собачок. А діти – дуже велика відповідальність. Це також робота. Треба бути професіоналом, справжньою мамою, щоб виховати дитину, відмовитися якоюсь мірою від себе. А я розумію, що я тільки навчилася жити та кайфувати. Я не готова відмовлятися від себе", - зізналася Lama в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Lama з обранцем / Фото: instagram.com/lamaukraine

Водночас артистка пояснила, що не буде переривати вагітність, якщо вона настане. І додала, що її страх пологів і ймовірності померти під час них все одно дуже великий. Саме тому вона не наважується народжувати дитину.

"Думаю, що я би не зупиняла (вагітність – прим. ред.) та не вбивала. Можливо, якщо б тільки були якісь показання. Бо це ж вік, коли не так просто. А ще, чому я не хотіла бути мамою, бо я боялася процесу пологів", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Lama розкрила свій секрет молодості у 49 років і яких правил для цього дотримується. Крім того, співачка назвала суму своїх процедур.

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