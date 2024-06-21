Співачка Lama висловилася про різницю у 18 років з коханим та як на їхні стосунки реагує його мама

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, висловилася в різниці у 18 років з бойфрендом, та розповіла, як на їхні стосунки реагує його мама.

Виконавиця говорить, що фізичний вік для неї взагалі не має значення. Зокрема, партнер може бути юним, але ментально дорослим. Окрім того, Lama не сприймає старших чоловіків або своїх ровесників як потенційних обранців. Тож, артистці комфортно у стосунках з молодшим на 18 років бойфрендом. Ба більше, співачка переконана, що пари, у яких чимала різниця у віці, створюють класні сім'ї.

Співачка Lama з бойфрендом / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Я вважаю, що фізичний вік взагалі не проблема. Що поєднує людей – це фізіологічний вік. Може бути, що жінці 45 років, а внутрішній стан відповідає 25. Це те, що відбувається зі мною. Ті, кому 45-50, я їх сприймаю більше як старших братів, тата, якихось наставників. Я можу спілкуватися з ними, але вони не асоціюються в мене як партнери. І так само чоловік, якому 25, може бути ментально старшим. І коли жінка старша має великий досвід в житті, і коли це все об'єднується, виходять класні сім'ї", - розповіла артистка для Oboz.Life.

Lama знайома з батьками свого обранця. До речі, мама її бойфренда старша за неї лише на п'ять років. Співачка говорить, що вона тепло її прийняла та чудово відреагувала на їхні стосунки. Виконавиця також зазначила, що з мамою бойфренда має чимало чого спільного.

Lama з бойфрендом / Фото: viva.ua

"Мама його - моя прихильниця. Вона слухала мою музику. Тепло мене прийняла. Мама старша за мене на п'ять років. Знаєш, скільки в нас усього спільного?! Я хотіла сказати про те, що життя в рамки не покладеш", - додала зірка.

Нагадаємо, Lama вже тривалий час перебуває в стосунках із молодшим на 18 років бойфрендом. Артистка час від часу ділиться їхніми спільними фото, а нещодавно вона розповіла, чим займається її коханий.

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